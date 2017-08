Bombenfund auf einer Baustelle in der Wismarer Straße in Frankfurt: Im Nordwesten der Stadt muss am Sonntag weiträumig evakuiert werden.

Bombenfund auf einer Baustelle in der Wismarer Straße in Frankfurt: Im Nordwesten der Stadt muss am Sonntag weiträumig evakuiert werden. Bild © hessenschau.de/Vogel, Bing Maps/Collage: hessenschau.de

Evakuierung in Frankfurt beginnt am Sonntag um 6 Uhr - Zehntausende Menschen betroffen

Auf einer Baustelle in Frankfurt ist eine tonnenschwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Sonntagmorgen müssen deswegen Zehntausende Menschen ihre Wohnungen räumen. Es wird voraussichtlich die größte Evakuierung der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Eine 1,8-Tonnen-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hält Frankfurt in Atem: Am Dienstag wurde auf einer Baustelle im Stadtteil Westend in der Nähe des Uni-Campus eine englische Luftmine mit der Bezeichnung HC-4000 gefunden. Laut Kampfmittelräumdienst ist die 1,8 Tonnen schwere Bombe mit 1,4 Tonnen Sprengstoff TNT gefüllt.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Am Sonntag soll die Bombe laut Polizei am Mittag entschärft werden. Dazu wird ab 6 Uhr morgens die Umgebung in einem Radius von 1,5 Kilometern Entfernung abgesperrt, wie René Bennert vom Kampfmittelräumdienst in der hessenschau sagte. Anwohner sollen bis spätestens 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben, um 12 Uhr soll die Evakuierung abgeschlossen sein.

Krankenhäuser und Bundesbank betroffen

Betroffen sind mindestens 60.000 Menschen, sagte der Frankfurter Dezernent für Sicherheit, Markus Frank (CDU) dem hr. Im Gefahrenbereich liegen auch die Deutsche Bundesbank, das Bürgerhospital, das Frankfurter Polizeipräsidium, der Hessische Rundfunk und der Palmengarten. Das Markuskrankenhaus ist engegen erster Meldungen nicht von der Evakuierung betroffen. Auch der Nahverkehr wird betroffen sein. Weitere Infos hier.

Frank sprach von einem Großeinsatztag mit "riesigem logistischen Aufwand". Derzeit sei man mit Hochdruck dabei, die Lage zu planen. Wer in der Gefahrenzone wohne, dem empfahl Frank am Sonntag besser einen Ausflug zu machen bis die Entschärfung abgeschlossen sei.

Die Polizei kündigte an, über die Webseiten und Social Media Kanäle der Frankfurter Polizei und der Feuerwehr über die Evakuierungsmaßnahmen zu informieren.

Die Bombe wurde durch Luftaufnahmen gefunden, es handele sich nicht um einen Zufallsfund, sagte Bennert vom Kampfmittelräumdienst hessenschau.de. Die Bombe sei zwei Meter groß mit einem Durchmesser von 76 Zentimetern - allerdings sei sie nicht mehr vollständig, ursprünglich sei sie länger gewesen.

Möglicherweise Luftverkehr betroffen

Ob die Bombenentschärfung Auswirkungen auf den Luftverkehr über Frankfurt hat, ist nach Angaben der Deutschen Flugsicherung in Langen noch unklar. Das hänge auch von den Windverhältnissen am Sonntag ab. Im Anflug auf den größten deutschen Flughafen überqueren Flugzeuge nur bei Ostwind das Gebiet über dem Fundort der Bombe. Bei Ostwind könnte der Flughafen also betroffen sein.

Als bisher größte Evakuierungsaktion der Nachkriegszeit galt eine Bombenentschärfung Ende 2016. Damals mussten in Augsburg rund 54.000 Menschen aus ihren Wohnungen. Im Mai dieses Jahres wurden in Hannover 50.000 Anwohner in Sicherheit gebracht, weil eine Weltkriegsbombe unschädlich gemacht werden musste.