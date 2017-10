Renitente Anwohner hatten die Bombenentschärfung vor einem Monat in Frankfurt verzögert. Trotzdem kommen sie mit einem blauen Auge davon, werden strafrechtlich nicht belangt. Auf sie könnten allerdings noch finanzielle Forderungen zukommen.

Die stundenlange Verzögerung der Bomben-Entschärfung in Frankfurt Anfang September hat keine strafrechtlichen Folgen. Keiner der Menschen, die sich zu lange in der Sperrzone aufhielten, habe es den Ermittlungen zufolge grob auf Zeitverzögerungen angelegt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es seien dadurch auch keine zusätzlichen Kosten entstanden.

Fast 70.000 Menschen waren von der größten Evakuierung der Nachkriegszeit betroffen. Die Sperrzone um den Fund der 1,8 Tonnen schweren Weltkriegsbombe auf dem Universitäts-Campus Westend hatte einen Radius von 1,5 Kilometern. Die gesamten Kosten stehen nach Darstellung der Stadt noch nicht fest. Schätzungen waren von einigen Millionen Euro ausgegangen.

Finanzielle Forderungen werden noch geprüft

Ob auf einige Bürger wegen ihres Verhaltens finanzielle Forderungen zukommen, ist noch unklar. Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) und der Leiter des Ordnungsamtes Jörg Bannach hatten angekündigt, dies zu prüfen. Dies werde jedoch geraume Zeit dauern.

Die Polizei hatte während der Evakuierung fast 300 Platzverweise erteilt und fünf Menschen in Gewahrsam genommen, weil sie die Sperrzone nicht rechtzeitig verlassen hatten. In 36 dieser Fälle waren seinerzeit die Personalien festgestellt worden. Fünf Menschen hatten auch nach Aufforderung der Sicherheitskräfte nicht weichen wollen und waren in Gewahrsam genommen worden. Daraufhin hatte Polizeispräsident

Gerhard Bereswill noch während der laufenden Evakuierung den Verzögerern mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht.

Verzögerung lag auch an Rettungsfahrzeugen

Unter den Personen, die einen Platzverweis erteilt bekommen hatten, waren aber auch auch Menschen, die nichts von der Evakuierungsaktion gewusst hätten, sagte der Polizeisprecher am Mittwoch. Zwei Männer, die während der Entschärfung in der Nähe auftauchten, seien ahnungslos gewesen und erst am Morgen in die Stadt gefahren.

Die gefährliche Luftmine war fünf Tage vor ihrer Entschärfung entdeckt worden. Die Verzögerung von Entschärfung und Evakuierung habe auch an den Rettungsfahrzeugen gelegen, so der Polizeisprecher. Sie mussten viel mehr Menschen aus der Sperrzone bringen als angemeldet und geplant.

Sendung: YOU FM, 04.10.2017, 14 Uhr