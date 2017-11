Ein ehemaliger Rechtsanwalt soll seine Ehefrau in Hanau mit Spiritus übergossen und angezündet haben. Zum Auftakt des Mordprozesses schwieg der Mann.

Es war offenbar nicht der erste handfeste Ehestreit, doch der letzte endete für die Frau tödlich. Ihr Mann, ein früherer Rechtsanwalt, soll sie im März in der gemeinsamen Wohnung in der Hanauer Innenstadt zunächst verprügelt haben. Als die 52-Jährige sich nicht mehr wehren konnte, soll er sie mit Spiritus übergossen und angezündet haben. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie wenige Tage später in einem Krankenhaus an ihren Brandverletzungen starb.

Seit Dienstag muss sich der 48-Jährige vor dem Landgericht Hanau wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft begründet dies in ihrer Anklage mit der Grausamkeit der Tat.

Berichte von häufigem Ehestreit

In vorherigen Vernehmungen hatte der Angeklagte die Tat stets bestritten. Auf die Frage des Gerichts, ob er sich äußern wolle, schüttelte er zum Prozessauftakt wortlos den Kopf. Auf das große Medieninteresse beim Prozessauftakt reagierte er mit demonstrativer Gelassenheit.

Laut Gericht soll der Angeklagte schon früher gewalttätig gegen seine Ehefrau geworden sein. So hatten Nachbarn und Bekannte schon berichtet, dass es häufiger Streit in dem Wohnhaus gegeben haben soll. Die Frau soll wiederholt mit Prellungen im Gesicht gesehen worden sein.

Der Jurist hat seine Zulassung als Rechtsanwalt bereits vor Jahren verloren. Er ist den Angaben zufolge bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten.

