Ein Radlader musste am Dienstag aus Main geborgen werden. Bild © Einsatzreport Südhessen

Unfall am Frankfurter Mainufer

Ein zwölf Tonnen schwerer Radlader ist bei Frankfurt-Höchst in den Main gerutscht. Der Fahrer konnte sich aus der im Fluss versinkenden Baumaschine retten.

Der Fahrer habe sich bei dem Unfall am Dienstagvormittag in Frankfurt-Höchst schwimmend ans Ufer gerettet, teilte die Polizei mit. Anschließend versank die Maschine im Fluss, der mehrere Stunden für die Schifffahrt gesperrt wurde.

Feuerwehr-Taucher markierten die Stelle mit einer Boje und sicherten das Fahrzeug. Am Nachmittag bargen Helfer den Radlader mit einem Kran. Dabei gelangte Öl in den Main, wie die Polizei erklärte. Der Radlader war beim Rangieren von einer Bootsrampe in den Main gerutscht.