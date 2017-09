Ein 23-Jähriger ist bei einem Unfall nahe Solms aus seinem Auto geschleudert worden. Der junge Mann starb trotz Reanimationsversuchen vor Ort.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Samstagabend auf einer Landstraße zwischen Leun und dem Solmser Ortsteil Niederbiel (Lahn-Dill): Der 23 Jahre alte Mann geriet mit seinem Fahrzeug in einer Kurve aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Das Auto überschlug sich an einer Böschung, wobei der 23-Jährige herausgeschleudert wurde. Rettungskräfte versuchten erfolglos, ihn wiederzubeleben, er starb an der Unfallstelle. Andere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht beteiligt, ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang klären.

Der Streckenabschnitt blieb bis in die Nacht zum Sonntag gesperrt. Der Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt.