Mehrere Senioren sind im Taunus auf falsche Polizisten hereingefallen. Hunderfach hatten die Betrüger bei älteren Menschen angerufen. Der Schaden ist hoch - und es dürfte noch mehr Opfer geben.

Die Polizei, dein Freund und Helfer - nach diesem Motto haben falsche Beamte das Vertrauen von mehreren Senioren im Taunus ausgenutzt und mit ihren Betrügereien Geld und Schmuck im Wert von mindestens 250.000 Euro erbeutet. "Das ist der Betrag, den wir wissen, es ist jedoch von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Wiesbaden.

Die Trickbetrüger hatten in den vergangenen Wochen mehrere hundert Senioren im Main-Taunus-Kreis angerufen und sich als Beamte ausgegeben. Insgesamt meldeten sich bei der Polizei bislang sechs Opfer, von denen die Ganoven Geld erbeutet hatten.

Allein zwei Senioren aus Kriftel und Hochheim wurden um rund 100.000 Euro geprellt. Die beiden Geschädigten im Alter von Ende 70 beziehungsweise Ende 80 seien in stundenlangen Gesprächen derart unter Druck gesetzt worden, dass sie den Betrügern letztlich Bargeld und Schmuck übergaben, berichtete die Polizei.

Aus Callcentern im Ausland angerufen

Die Kriminellen riefen meist aus Callcentern im Ausland an. In einem Fall gab sich ein Betrüger als Mitarbeiter des Bundeskriminalamts (BKA) aus und schilderte seinem Opfer, man stehe unmittelbar vor der Festnahme eines Fälscherringes stehe und benötige einen hohen Barfeldbetrag, um den Tätern eine Falle zu stellen. Der Senior spielte mit und deponierte mehrere Zehntausend Euro an einem abgesprochenen Ort. Nach kurzer Zeit war das Geld von einem angeblich verdeckten Ermittler abgeholt worden.

Angesichts der Häufung solcher Fälle in den vergangenen Wochen rät die Polizei, misstrauisch zu sein, wenn fremde Personen anrufen. So würden sich Beamte niemals am Telefon oder an der Haustür über Vermögenswerte erkundigen. Trotz aller Warnungen fallen ältere Menschen immer wieder auf die Maschen der Trickbetrüger herein, die meist professionell organisiert sind und aus dem Ausland operieren.