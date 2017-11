zum Artikel "Ohne Rücksicht auf Verluste" : Raser liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Frankfurt gibt ein polizeibekannter Mann Vollgas in der Innenstadt und bringt gezielt Menschen in Gefahr, in Fulda endet die Flucht eines betrunkenen 19-Jährigen an einer Gartenmauer. [mehr]