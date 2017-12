Familie grillt in der Wohnung - elf Verletzte

Weil es draußen zu kalt war, hat eine Familie in Neu-Isenburg ihre Gäste kurzerhand zum Grillen nach drinnen gebeten. Die Folge: Fünf Erwachsene und sechs Kinder erlitten eine Rauchvergiftung. Nun ermittelt die Polizei.

Die Feuerwehr im Einsatz in Neu-Isenburg. Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Grillabend in Neu-Isenburg (Offenbach) ist mit einem umfangreichen Feuerwehr- und Rettungseinsatz zu Ende gegangen. Eine Familie hatte Freunde zum Grillen eingeladen. Den Teilnehmern wurde es wohl zu kalt. Also nahmen sie den Holzkohlegrill und trugen ihn in die Wohnung, wie die Polizei berichtete.

Nachbarn alarmierten die Feuerwehr

Innerhalb kurzer Zeit waberten Kohlenmonoxid-Dämpfe durch die Räume. Nachbarn verständigten die Feuerwehr, nachdem ihnen übel und schwindlig wurde. Elf Menschen, darunter sechs Kinder, mussten wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Den Gastgebern droht nun eine Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Mitte November hatten die Bewohner eines Wohnhauses in Flörsheim (Main-Taunus) einen Grill zum Heizen verwendet, nachdem ihre Heizung abgestellt worden war. Drei Bewohner erlitten Atemwegsverletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Sendung: hr-iNFO, 4.12.2017, 7 Uhr