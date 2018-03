So kamen die Chihuahuas im Tierheim an.

So kamen die Chihuahuas im Tierheim an. Bild © Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V./Facebook

Ein Fall, der selbst Tierschützer sprachlos macht: In einem Haus in Mittelhessen waren rund 80 Hunde eingesperrt. In einem Tierheim atmen die meisten von ihnen jetzt erstmals frische Luft.

Insgesamt 79 Chihuahuas waren in einem Haus in Mittelhessen eingesperrt, wie der Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V. am Freitag auf Facebook mitteilte. Die Besitzer hatten offenbar den Überblick verloren, die Tiere vermehrten sich völlig unkontrolliert.

Am Donnerstag hatte der Verein einen Anruf mit der Bitte erhalten, 15 Chihuahuas aufzunehmen, wie die Sprecherin des Vereins, Sara Becker, sagte. Doch statt der angekündigten 15 Tiere brachten die Anrufer 65 völlig traumatisierte Hunde mit einem Transporter in das Tierheim. Wo sich die restlichen 14 der insgesamt 79 Tieren aufhalten, ist noch unklar.

"Es war so unglaublich erschütternd"

Die Mitarbeiter des Tierheims waren schockiert. "Es war so unglaublich erschütternd, dass es uns immer noch in den Knochen steckt", schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite. "Welpen, die ihre Mutter nicht finden konnten, hochtragende Hündinnen und völlig verängstigte Zwerge rannten bellend über den Tierheimhof." Die Hunde seien zudem verwirrt gewesen, weil sie erstmals frische Luft geatmet und sauberen Boden betreten hätten.

Die Hunde atmen erstmals frische Luft. Bild © Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V./Facebook

Die Tiere seien in unterschiedlichen Zuständen. "Leider sind auch einige Welpen dabei, die in dem Chaos den Kontakt zu ihren Elterntieren verloren haben", sagte die Sprecherin. Die Hunde seien nun in Quarantäne, in drei bis vier Wochen könne man beginnen, sie zu vermitteln. Weil das Tierheim in Gießen nicht alle 65 Tiere aufnehmen konnte, wurden die Hunde zusätzlich auf Heime in Marburg und Alsfeld verteilt.

Ein Fall von Tierhortung

Das Tierheim spricht von einem ausgeprägten Fall von Tierhortung (Animal Hoarding). Tierhorter sind Menschen, die krankhaft Tiere auf engstem Raum horten, meist ohne die Mindestanforderungen an Hygiene und Nahrung einzuhalten. Ob sich die Tierhalter in diesem Fall in irgendeiner Weise verantworten müssen, ist noch nicht bekannt. Das zuständige Veterinäramt war am Samstag nicht zu erreichen.

Sendung: hr-iNFO, 17.03.2018, 17:00 Uhr