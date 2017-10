Ein ehemaliger Kämpfer einer somalischen Terrormiliz ist vom Oberlandesgericht Frankfurt zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Mann war bei seiner Rückkehr nach Deutschland aufgeflogen.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat einen 29 Jahre alten Mann zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt, weil er sich am bewaffneten Kampf der somalischen Terrormiliz Al-Shabaab beteiligt hatte. Der Staatsschutzsenat ging am Freitag nach knapp einjähriger Verhandlung von einer "mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland" aus.

Der in Mogadischu geborene Abshir A., der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, war von Anfang 2012 bis zur Jahreswende 2013/14 für Al-Shabaab aktiv. Wegen körperlicher Leiden zog er sich aber zurück.

Später versuchte er laut Urteil, seinen Somalia-Aufenthalt mit einer "Legende" zu legalisieren. Er ließ sich von einer somalischen Schule ein gefälschtes Zeugnis ausstellen. Er war bei seiner Rückkehr nach Deutschland im Juli vergangenen Jahres am Frankfurter Flughafen festgenommen worden.

Sendung: hr-iNFO, 27.10.2017, 12.00 Uhr