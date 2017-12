Eine Feier von rund 50 jungen Leuten an einem Wiesbadener Kiosk ist aus dem Ruder gelaufen. Ein 19-Jähriger, ein Stadtpolizist und eine Polizeibeamtin wurden leicht verletzt.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Eine 50-köpfige Gruppe hat in der Nacht zum Samstag in Wiesbaden an einem Kiosk gefeiert. Wegen nächtlicher Ruhestörung schickte die Stadtpolizei eine Streife. Diese untersagte dem Kioskbetreiber kurz vor 23 Uhr, weiterhin Alkohol an die Gruppe auszuschenken.

Mehrere Personen beschimpften daraufhin die Stadtpolizisten. "Die haben kräftig gefeiert und die Stadtpolizei hat ihnen den Alkoholhahn zugedreht", beschrieb ein Polizeisprecher den Anlass für den Unmut.

Flaschenwurf in Richtung der Polizei

Als die zur Unterstützung gerufene Polizei die Feiernden überprüfte, warf ein Unbekannter eine Flasche auf die Einsatzkräfte, traf aber niemanden. Ein anderer setzte sich erheblich zur Wehr und wurde vorübergehend festgenommen.

Ein 19 Jahre alter Mann habe die Festnahme zum Anlass genommen, "sich einzumischen und ebenfalls gegen die Polizisten tätig zu werden", teilten die Beamten weiter mit. Der 19-Jährige sowie ein Stadtpolizist erlitten dabei leichte Verletzungen. Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Einsatz ebenfalls leicht verletzt.

Gegen den Flaschenwerfer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Sendung: YOUFM, 23.12.2017, 14.00 Uhr