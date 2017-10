Ein brennender ICE hat am Montag den Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen kurzzeitig lahmgelegt. Probleme bereitete den Einsatzkräften vor allem starker Rauch.

Ein Feuer an einem ICE hat am Montag einen größeren Einsatz am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens ausgelöst. Der Brand entstand an der Außenseite eines Wagens in der Mitte des Zuggespanns, wie die Bundespolizei mitteilte. Auslöser sei vermutlich ein überhitzter Motor gewesen. Betroffen war ein ICE auf dem Weg von Essen nach München.

Fernbahnhof eine Dreiviertelstunde gesperrt

Bahnmitarbeiter und Bundespolizisten hatten die Flammen nach Angaben des Sprechers schnell im Griff. Es bildete sich aber starker Rauch in der Bahnhofshalle, weshalb der gesamte Fernbahnhof vorübergehend gesperrt werden musste. Nach etwa einer Dreiviertelstunde sei diese Sperrung dann wieder aufgehoben worden.

Ernsthaft zu Schaden kam niemand. Ein Bahnmitarbeiter klagte nach dem Einsatz aber über Übelkeit und kam in ein Krankenhaus. Der betroffene ICE wurde der Bundespolizei zufolge von einer Diesellok in das Bahn-Betriebswerk nach Frankfurt-Griesheim gebracht. Die Passagiere des ICE konnten vom Frankfurter Hauptbahnhof aus mit anderen ICE-Zügen ihre Reise Richtung München fortsetzen.

Sendung: hr-iNFO, 16.10.2017, 14.00 Uhr