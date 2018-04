Löscharbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Birkenau

Löscharbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Birkenau Bild © Feuerwehr Weinheim

Feuer in Feuerwehrgerätehaus und Altenwohnanlage

Brände in Birkenau und Wiesbaden

Nächtlicher Großeinsatz für mehr als 100 Feuerwehrleute im südhessischen Birkenau. Das Gebäude, zu dem sie gerufen wurden, kannten sie gut. In Wiesbaden mussten 68 Senioren nach einem Kellerbrand in ihrer Wohnanlage ins Hotel.

Der Brand in einem Feuerwehrgerätehaus hat in Birkenau (Bergstraße) für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte gesorgt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Gebäudeschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, wie die Polizei mitteilte.

Über 100 Rettungskräfte

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in der Nacht zum Mittwoch in einem Büro im ersten Stock des Gebäudes aus und griff auf das Dach über. Insgesamt waren mehr als 100 Rettungskräfte im Einsatz, sie konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Fahrzeuge oder sonstiges technisches Gerät wurden nicht beschädigt.

Wiesbadener Wohnkomplex nach Brand unbewohnbar

Auch in Wiesbaden musste die Feuerwehr am Dienstagabend ausrücken. Im Keller eines Wohnkomplexes war ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 18 Uhr brannte das Kellergeschoss bereits lichterloh, viele Bewohner waren noch in ihren Wohnungen. Das Gebäude wurde daraufhin durch Feuerwehr und Polizei komplett geräumt und die Bewohner in bereitgestellten Bussen untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Wegen starker Rauchausbreitung im Gebäude seien mehr als 50 Wohnungen geöffnet und kontrolliert worden, hieß es von der Feuerwehr.

Rettungskräfte kümmern sich um Bewohner des Wohnkomplexes in Wiesbaden. Bild © Wiesbaden112.de

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Da die Gebäude derzeit unbewohnbar sind, wurden 68 Bewohner vorläufig in einem Hotel untergebracht, einige konnten auch bei Verwandten oder Freunden unterkommen. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.