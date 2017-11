Bewohner der Offenbacher Innenstadt werden die kommenden Tage länger auf ihre Post warten müssen: Folge eines Brands im Postgebäude. Manche Briefe werden sie auch niemals erhalten. Bei dem Feuer verbrannten zahlreiche Sendungen.

Der Brand war am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im ersten Stock des Postgebäude in der Marienstraße ausgebrochen, wo die Briefe auf die einzelnen Zustellbezirke verteilt wurden. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand von drei Seiten aus, auch mithilfe einer Drehleiter.



Sie konnte aber nicht verhindern, dass der etwa 300 Quadratmeter große Saal komplett zerstört wurde, wie Post-Sprecher Stefan Heß im Gespräch mit hessenschau.de erklärte. Als Ursache für das Feuer vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Zuerst hatte op-online darüber berichtet

36 Zustellbezirke betroffen

Wie viele Briefe am Donnerstagabend in den Flammen verschwanden, konnte Heß nicht sagen - "ein Brief hat ja keine Nummer". Klar ist allenfalls, dass die Briefzustellung in nächster Zeit in der ganzen Offenbacher Innenstadt "massiv beeinträchtigt" wird. In dem Raum haben die Austräger von 36 Zustellbezirken ihre Briefe sortiert.

Bei dem Feuer wurden auch die Scanner für Einschreiben oder Wertbriefe, einige Fahrräder und die sogenannten "Gangfolgen", also die Pläne, nach denen die Briefträger in den Zustellbezirken unterwegs sind, zerstört. Vorerst sortieren die Briefträger im Stockwerk drunter, bei den Paketen. Allerdings dauert nun alles etwas länger, auch wenn man, wie Heß sagt, "ordentlich Personal nachgeschossen" habe.

Immerhin mittelfristig ist eine Lösung in Sicht: Der für Frühjahr 2018 geplante Umzug der Briefverteilung aus der Marienstraße in die Spreudlinger Landstraße wird jetzt wohl vorgezogen.