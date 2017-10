Feuer zerstört Kita in Frankfurt

In einer Kindertagsstätte in Frankfurt ist in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde weitgehend zerstört.

In einer Kindertagesstätte im Frankfurter Stadtteil Dornbusch ist in der Nacht auf Montag Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Die Feuerwehr versucht den Brand zu löschen. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen drei Uhr schlugen nach Angaben der Feuerwehr lichterloh Flammen aus den Fenstern. Noch am Morgen waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Glutnester zu löschen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Kita wurde nach Einschätzung der Feuerwehr weitgehend zerstört.