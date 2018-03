Das Feuer brach in der Wohnung über der Gaststätte in Walluf aus.

Das Feuer brach in der Wohnung über der Gaststätte in Walluf aus. Bild © wiesbaden112.de

Brände in Walluf und Offenbach

Die Wirtin einer Gaststätte in Walluf ist knapp einem Desaster entkommen: Über ihrer Wirtschaft stand eine Wohnung in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Auch in Offenbach brannte es.

Glück im Unglück hatte am Samstagabend die Wirtin einer Gaststätte in Walluf (Rheingau-Taunus). Im ausgebauten Dach über der historischen "Bug-Mühle" im Ortsteil Niederwalluf brannte eine Wohnung aus. Laut Polizei war Kochgut angebrannt. "Der Bewohner hat einen Topf auf dem Herd vergessen", sagte die Wirtin hessenschau.de.

Bei Ankunft der Feuerwehr schlugen die Flammen aus dem Eingang und dem Dach. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass der Brand auf die Wirtschaft überging. "Ich konnte heute öffnen, der Betrieb läuft", sagte die Wirtin am Sonntag. Lediglich ein kleiner Wasserschaden nach dem Feuerwehreinsatz sei zu beklagen.

Laut Polizei wurden bei dem Brand der 22 Jahre alte Bewohner der Dachgeschosswohnung sowie drei weitere Menschen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro, die Wohnung ist unbewohnbar.

Vater und Kind in Offenbach durch Rauchgas verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach wurden zwei Menschen verletzt. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein 50-Jähriger und seine einjährige Tochter erlitten Rauchgasvergiftungen.

Die Mutter, eine 13-jährige Tochter sowie weitere Übernachtungsgäste blieben unverletzt. Die stark verrauchte Wohnung war nach dem Brand unbewohnbar, der Schaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen ist die Brandursache noch unklar.

Sendung: hr-iNFO, 25.03.2018, 11.00 Uhr