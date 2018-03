Er lag zwischen Müllbergen, als ihn ein Kranfahrer entdeckte: ein hilfloser Kater in der Müllverbrennungsanlage Darmstadt. Bei der anschließenden Rettungsaktion setzte die Feuerwehr Spezialisten ein.

Ein mannshoher Greifarm schaufelt in der Müllverbrennunganlage Darmstadt den Abfall in den Ofen. Am Freitagmorgen entdeckte ein aufmerksamer Kranfahrer unter dem Riesengreifer aber etwas, was ganz sicher nicht in den Müll gehört: ein zwar wohlgenährter, aber hilfloser Kater.

Der Kranführer alarmierte die Feuerwehr Darmstadt, die nach einem Blick in den 3.000 Kubikmeter großen und zehn Meter tiefen Müllbunker die Spezialisten ihrer Höhenrettung rief. Ein Feuerwehrmann seilte sich schließlich zum Müll ab und beförderte den Kater in ein Netz, mit dem er nach oben gezogen wurde, wie die Feuerwehr berichtete. Inzwischen ist der Kater im Tierheim.

Etwa zwölf Jahre alt

Das Tier sei etwa zwölf Jahre alt und vermutlich ein Streuner, der noch nie fest unter einem Dach gelebt habe, sagte eine Mitarbeiterin des Tierheims. Der Kater war nach seiner Rettung in guter Verfassung und wurde im Tierheim bereits kastriert.

Dieser Greifer bringt den Müll zur Verbrennungsanlage. Feuerwehrleute arbeiten neben ihm an der Rettung des Katers. Bild © Feuerwehr Darmstadt

Es ist nicht die erste Katze, die aus dem Müllbunker gerettet wurde. Seit 2001 gab es mindestens zwei weitere Fälle, hieß es bei der Verbrennungsanlage. Lebensrettend für die Tiere ist, wenn der Kranführer sie entdeckt, bevor der Müll verbrannt wird. Der Müllbunker wird von der Müllabfuhr und anderen Lastwagen befüllt, die den Abfall an fünf Toren abkippen. Aus welcher Ladung die Katze stammt, kann nicht mehr geklärt werden.