Mehrere Passagiere haben am Frankfurter Flughafen über Atemwegs- und Augenreizungen geklagt. Daraufhin rückte die Feuerwehr an, mehrere Schalter wurden geschlossen. Kurze Zeit später gab es Entwarnung.

Am Frankfurter Flughafen ist es am Montagvormittag zu einem Zwischenfall mit sechs Leichtverletzten gekommen. Die Bundespolizei erklärte auf Anfrage, die Feuerwehr sei im Terminal 1 im Einsatz. Nach Informationen der Bild -Zeitung wurde Reizgas versprüht, wobei mehrere Menschen am Check-in verletzt wurden.

Rettungswagen der Feuerwehr am Frankfurter Flughafen Bild © picture-alliance/dpa

Die Bundespolizei wollte sich noch nicht festlegen: "Das kann ein technischer Defekt gewesen sein, ein Versehen oder ein schlechter Scherz", sagte ein Sprecher. "Wir ermitteln noch, gehen aber nicht davon aus, dass ein größerer krimineller Vorsatz dahintersteckt." Sechs Menschen seien leicht verletzt worden, die Ursache sei noch unklar.

Augen- und Atemwegsreizungen bei Passagieren

Ein Fraport-Sprecher sagte hessenschau.de, mehrere Passagiere hätten über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt. Zwei Schalterinseln im Terminal 1 seien deshalb gesperrt und die Feuerwehr alarmiert worden.

Nach kurzer Zeit gab es Entwarnung: Die Sperrung sei wieder aufgehoben, die Feuerwehr habe keine bedenklichen Werte gemessen, sagte ein Fraport-Sprecher. Auswirkungen auf den Flugverkehr oder gar Verspätungen habe es nicht gegeben.

Erst am Wochenende hatte ein geistig verwirrter Mann im Terminal 1 für eine zweistündige Sperrung gesorgt. Gegenüber der Polizei gab er an, Sprengstoff in seinem Gepäck zu haben. Bei einer Untersuchung wurde kein Sprengstoff gefunden. Der Mann sollte in eine Psychiatrie überwiesen werden.