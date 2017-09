Fliegerbombe am Flughafen - A3 gesperrt, Hotels evakuiert

Entschärfung in der Nacht

Beim Bau der neuen S-Bahn-Strecke zum Flughafen Frankfurt ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Entschärfung wurde am Dienstagabend vorbereitet - mit Folgen für den Autobahnverkehr und die Gäste mehrerer Hotels.

Wieder eine Bombenentschärfung in Frankfurt: Am Dienstag stießen Arbeiter bei den Bauarbeiten zur neuen S-Bahn-Haltestelle Gateway Gardnes in der Nähe des Flughafens auf eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Das teilten Polizei und Regierungspräsidium mit.

Fünf Hotels müssen evakuiert werden

Der Sprengkörper vom Typ GP100 ist mit 50 Kilo vergleichsweise klein. Er sollte in der Nacht auf Mittwoch entschärft werden. Nach Angaben der Straßenbaubehörde Hessen Mobil hatte der Kampfmittelräumdienst aus Sicherheitsgründen entschieden, die B43 und die A3 von 0.30 Uhr bis etwa 3.00 Uhr im Bereich des Flughafens voll zu sperren.

Im Fall der A3 war die Strecke zwischen Frankfurter Kreuz und Mönchhof Dreieck von der Sperrung betroffen, die B43 zwischen den Anschlussstellen Frankfurt Süd und Kelsterbach.

Hotels evakuiert

Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm #FliegerbombeFfm #Frankfurt Die Evakuierung der Hotels und des Terminal 2 sind in vollem Gange. Bisher verläuft alles nach Plan.

Für die Entschärfung wurde in einem Radius von 500 Metern eine Sperrzone eingerichtet. In diesem Bereich liegen fünf Hotels mit rund 500 Gästen und Angestellten, die evakuiert werden mussten. Das lief nach Plan, wie die Polizei am späten Abend meldete.

Die betroffenen Gäste wurden in anderen Hotels untergebracht. Auch das Parkhaus des Terminal 2 ist betroffen. Die letzte Einfahrt war bis 21.30 Uhr möglich, die letzte Ausfahrt bis 23 Uhr. Die Aktion wurde in der Nacht gelegt, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten. Flugverkehr gibt es wegen des Nachtflugverbots um diese Zeit gar nicht.

Neues Büroviertel

Mit der neuen S-Bahn-Strecke soll das neue Büroviertel Gateway Gardens nordwestlich des Frankfurter Kreuzes an das Schienennetz angeschlossen werden. Die bestehende S-Bahn-Trasse zwischen der Station Stadion und dem Regionalbahnhof am Flughafen wird um vier Kilometer verlängert und in Richtung Osten verlegt. Die Arbeiten sollen Ende 2019 abgeschlossen sein, die Baukosten werden aktuell auf 260 Millionen Euro beziffert.

Erst Anfang des Monats war im Frankfurter Westend eine ungleich größere und gefährlichere 1,8-Tonnen-Bombe entschärft worden. Fast 70.000 Menschen mussten dafür ihre Wohnung verlassen.

Sendung: hr-iNFO, 19.09.2017, 21 Uhr