Fliegerbombe am Flughafen entschärft

Die am Frankfurter Flughafen gefundene Weltkriegsbombe ist in der Nacht erfolgreich entschärft worden. Die A3 ist für den Verkehr wieder frei, die Gäste evakuierter Hotels konnten zurück in ihre Unterkünfte.

Um 1.30 Uhr gab es Entwarnung. Experten des Regierungspräsidiums Darmstadt hatten die Fliegerbombe am Frankfurter Flughafen erfolgreich entschärft. "Es ist alles glatt gelaufen", sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Schon kurze Zeit später konnten die gesperrten Straßen - unter anderem die A3 zwischen Mönchhof-Dreieck und Frankfurter Kreuz - wieder freigegeben werden. Die Gäste von fünf evakuierten Hotels wurden zu ihren Unterkünften zurückgebracht.

Hotels waren evakuiert

Für die Entschärfung war ein Gebiet im Radius von 500 Metern evakuiert worden. Davon betroffen waren fünf Hotels mit rund 1.500 Gästen sowie Teile des Flughafen-Terminal 2. Die A3 und die Bundesstraße 43 mussten gesperrt werden. Der Flugverkehr war von den umfangreichen Maßnahmen nicht betroffen, da während der Entschärfung bereits das Nachtflugverbot galt.

Die Evakuierung war zunächst stockend angelaufen. In einem der Hotels konnte die Räumung nach Angaben der Polizei erst mit 30 Minuten Verspätung beginnen. Das Gebäude konnte aber letztlich rechtzeitig evakuiert werden, die Bombenentschärfung begann planmäßig um 0.50 Uhr. 40 Minuten später ging keine Gefahr mehr von dem Sprengkörper aus.

Arbeiter waren am Dienstag bei den Bauarbeiten zur neuen S-Bahn-Haltestelle Gateway Gardens in der Nähe des Flughafens auf die US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der Sprengkörper vom Typ GP100 war mit 50 Kilo vergleichsweise klein.

Neues Büroviertel

Mit der neuen S-Bahn-Strecke soll das neue Büroviertel Gateway Gardens nordwestlich des Frankfurter Kreuzes an das Schienennetz angeschlossen werden. Die bestehende S-Bahn-Trasse zwischen der Station Stadion und dem Regionalbahnhof am Flughafen wird um vier Kilometer verlängert und in Richtung Osten verlegt. Die Arbeiten sollen Ende 2019 abgeschlossen sein, die Baukosten werden aktuell auf 260 Millionen Euro beziffert.

Erst Anfang des Monats war im Frankfurter Westend eine ungleich größere und gefährlichere 1,8-Tonnen-Bombe entschärft worden. Fast 70.000 Menschen mussten dafür ihre Wohnung verlassen.

Sendung: hr-iNFO, 20.09.2017, 6.00 Uhr