Rettungskräfte an der Absturzstelle bei Sieberatsreute in Baden-Württemberg

Rettungskräfte an der Absturzstelle bei Sieberatsreute in Baden-Württemberg Bild © picture-alliance/dpa

Nach dem Absturz eines in Egelsbach gestarteten Kleinflugzeugs sind die drei Todesopfer mittlerweile identifiziert worden. Die Cessna war nahe dem Bodensee in einem Waldstück verunglückt.

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Donnerstagabend bei Sieberatsreute (Baden-Württemberg) mit drei Toten haben Wind und Schnee die Bergungsarbeiten in der Nacht zum Freitag erschwert. Während der Nacht ging der Einsatz trotz der widrigen Witterungsbedingungen zunächst weiter. Am frühen Morgen mussten die Bergungsarbeiten wegen starker Schneefälle dann vorübergehend eingestellt werden. Sie sollten am Vormittag fortgesetzt werden.

Opfer identifiziert

"Die Ermittlungen sind erst einmal ins Stocken geraten", sagte ein Polizeisprecher. Über die Absturzstelle habe sich eine dichte Schneedecke gelegt. Das Flugzeug war auf dem Flugplatz Egelsbach (Offenbach) in Richtung Friedrichshafen gestartet, gegen 18.15 Uhr stürzte es in ein schwer zugängliches Waldstück ab.

Bei den mittlerweile identifizierten Opfern handelt es sich um den 45 Jahre alten Piloten der Cessna aus dem österreichischen Vorarlberg sowie einen 49-Jährigen aus Wien und einen 79-jährigen Fluggast aus dem östlichen Bodenseekreis. Neue Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes gibt es noch nicht. "Dazu können wir noch gar nichts sagen", sagte der Sprecher.

Suche mit Scheinwerfern

Bereits am Abend hatten die Einsatzkräfte den Unglücksort in der Nähe des Waldburger Teilortes Sieberatsreute weiträumig abgesperrt und den Wald für die Suche mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Trotz des starken Schneefalls seien die drei Opfer noch in der Nacht geborgen worden.

Erst im Sommer war in der Region ein Kleinflugzeug abgestürzt. Eine Propellermaschine vom Typ Piper Malibu war im August mit zwei Menschen an Bord in Zürich gestartet und wenig später nahe der Blumeninsel Mainau ins Wasser gestürzt. Der 74 Jahre alte Pilot und seine 75 Jahre alte Partnerin - beide Schweizer Staatsangehörige - starben dabei.