Zwei Brände in Wiesbaden und Hofheim-Wallau haben am Freitagabend für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt. In Wiesbaden wurde eine Frau schwer verletzt. In Hofheim ging ein historisches Gehöft in Flammen auf.

In der historischen Schlagmühle in Hofheim-Wallau (Main-Tanus) ist am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Das Gehöft nahe der A66 mit mehreren Gebäuden stand komplett in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Betroffen waren ein Mehrfamilienhaus, eine angrenzende Schreinerei und eine Lagerhalle.

Die zehn Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Unter ihnen waren auch ein Kind und ein Jugendlicher. Die Polizei suchte Notunterkünfte für die Bewohner.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden, die angrenzende Landstraße musste gesperrt werden. Die Ursache des Brandes ist unklar, den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro.

Frau erleidet schwere Rauchvergiftung

Bei einem Wohnungsbrand in Wiesbaden wurde am Freitagabend eine 74 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt. Die Seniorin hatte am Freitagabend selbst den Notruf gewählt. Danach blieb sie in ihrer Wohnung im obersten Stock des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses, weil sie sich nach Angaben der Polizei wegen des starken Rauchs nicht mehr orientieren konnte.

Die Bewohnerin der Wohnung wurde bei dem Brand lebensgefährlich verletzt. Bild © wiesbaden112.de

Die Feuerwehr brach die Tür der Dachgeschosswohnung auf und rettete die leblose Frau, die anschließend vom Rettungsdienst reanimiert wurde. Sie kam in ein Krankenhaus. Andere Bewohner wurden nicht verletzt. Das Haus wurde zeitweise komplett geräumt. Nach Angaben der Feuerwehr war die Wohnung stark vermüllt und zugestellt. Die Brandursache ist unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens.

Sendung: hr-iNFO, 17.03.2018, 06.00 Uhr