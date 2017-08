Der Fundort der Bombe auf einer Baustelle nahe der Goethe-Universität in Frankfurt

Der Fundort der Bombe auf einer Baustelle nahe der Goethe-Universität in Frankfurt

Was wir über die Bomben-Entschärfung in Frankfurt wissen

Zehntausende Menschen müssen am Sonntag wegen der Entschärftung einer Luftmine ihre Wohnungen verlassen. Wer ist von der Evakuierung betroffen? Welche Straßen sind gesperrt? Was ist mit dem Nahverkehr? Fragen und Antworten zum spektakulären Bombenfund in Frankfurt.

Wo genau wurde die Bombe gefunden?

Die Bombe wurde auf einer Baustelle in der Wismarer Straße im Westend gefunden. Die Straße liegt in unmittelbarer Nähe zum Uni Campus Westend.

Wer ist von der Evakuierung betroffen?

Durch die Größe der Bombe sind nach Angaben der Polizei umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen notwendig. Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes wird am Sonntagmorgen um 6 Uhr die Umgebung in einem Radius von 1,5 Kilometern Entfernung abgesperrt. In diesem Umkreis liegen unter anderem das Bürgerhospital, das Polizeipräsidium und der Hessische Rundfunk. Frankfurts Ordnungsdezernent Frank (CDU) sagte dem hr, mindestens 60.000 Menschen müssten ihre Wohnungen verlassen.

Wie lange dauert die Evakuierung?

Die Evakuierung beginnt am Sonntagmorgen um 6 Uhr und soll um 12 Uhr abgeschlossen sein. Anwohner müssen bis spätestens 8 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Experten des Kampfmittelräumdiensts werden im Anschluss die mit 1,4 Kilogramm Sprengstoff gefüllte Weltkriegsbombe entschärfen.

Wo kann ich als Betroffener unterkommen?

Polizei und Feuerwehr erarbeiten derzeit einen Plan, der auch Notunterkünfte beinhaltet. Zur Information wird ein Bürgertelefon eingerichtet, dessen Rufnummer noch bekanntgegeben wird.

Welche Straßen sind gesperrt?

Die exakten Ausmaße der Sperrzone sind aktuell noch unklar. Polizei und Feuerwehr Frankfurt werden in den nächsten Tagen Informationen auf ihren Internetseiten und den Social Media-Kanälen zur Verfügung stellen.

Was ist mit dem U-Bahn- und Busverkehr?

Es gibt noch keine offiziellen Informationen über Sperrungen im Öffentlichen Nahverkehr. Da die sogenannte A-Strecke der U-Bahn mit den Linien 1, 2, 3 und 8 durch den wahrscheinlichen Sperrkreis fährt, dürften die Bahnen für die Zeit der Entschärfung zum Stillstand kommen. Auch die Linie U5 könnte in Teilen betroffen sein, zudem verschiedene Buslinien.

Ist auch der Flugverkehr betroffen?

Ob die Bombenentschärfung Auswirkungen auf den Luftverkehr über Frankfurt hat, ist nach Angaben der Deutschen Flugsicherung in Langen noch unklar. Das hänge auch von den Windverhältnissen am Sonntag ab. Im Anflug auf den größten deutschen Flughafen überquerten Flugzeuge nur bei Ostwind das Gebiet über dem Fundort der Bombe.

Wie läuft die Räumung durch die Polizei ab?

Details zum Ablauf der Räumung wird die Polizei in den kommenden Tagen bekannt geben. Bei ähnlichen Evakuierungsaktionen kontrollierte die Polizei vor der Entschärfung sämtliche Gebäude im Sperrkreis dahingehend, ob tatsächlich alle Menschen in Sicherheit sind.

Um was für eine Bombe handelt es sich?

Es handelt sich um eine britische 1,8 Tonnen-Bombe mit der Bezeichnung HC-4000 aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Luftminen waren bis zu 80 Prozent ihres Gesamtgewichts mit Sprengstoff gefüllt. Der in Frankfurt gefundene Sprengkörper enthält demnach 1.400 Kilogramm TNT.

Die HC-4000 wurde auch als Blockbuster oder Wohnblockknacker bezeichnet. Die Bombe hat einen Durchmesser von 76 Zentimetern und war ursprünglich gut drei Meter lang. Die nun gefundene Bombe ist mit zwei Metern Länge nicht mehr ganz vollständig. Die Royal Air Force warf bis Kriegsende insgesamt 68.000 Luftminen dieses Typs über ganz Deutschland ab.

Hat es einen solchen Bombenfund schonmal gegeben?

Zu Großevakuierungen kommt es in Deutschland durchschnittlich einmal pro Jahr. In jüngster Vergangenheit gab es unter anderem in Hannover, Augsburg und Koblenz umfangreiche Einsätze.

