Zum Abschuss freigegeben: Nilgänse in Frankfurt. Die Stadt will ihre Zahl verringern - zumindest im Brentanobad. Bild © picture-alliance/dpa

Ziemlich ungehindert haben sich die Nilgänse in Frankfurt vermehrt. Demnächst darf im Brentanobad auf die Vögel geschossen werden - aus Sorge um die Gesundheit von Kindern.

Ihr Name weist daraufhin, dass ihr ursprünglicher Lebensraum woanders liegt: in Afrika. Doch 30 Jahre, nachdem am Niederrhein das erste frei lebende Exemplar in Deutschland gesichtet wurde, haben sich Nilgänse auch in Hessen breit gemacht - vor allem im Rhein-Main-Gebiet. In Frankfurt haben sich die Vögel so rasant vermehrt, dass die Stadt von September an die Jagd auf die Vögel erlauben will.

Dann darf im Brentanobad im Stadtteil Rödelheim auf einzelne Nilgänse geschossen werden, um alle anderen Artgenossen von dort zu vertreiben, wie Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) am Dienstag dem hr-fernsehen bestätigte. Untersuchungen des Gesundheitsamts haben demnach ergeben: Der von den Nilgänsen reichlich auf dem Schwimmbadgelände hinterlassene Kot ist für Babys und Kleinkinder gesundheitsgefährdend.

Bäderbetriebe für den Abschuss

Deshalb müsse der Bestand der Vögel verringert werden, sagte Frank. Die Stadt reagiert mit der Abschusslaubnis auf eine Forderung der städtischen Bäderbetriebe. Sie wissen sich gegen den Dreck, den die Wasservögel hinterlassen, nach eigenen Angaben nicht mehr anders zu helfen.

Der Versuch, die Nilgänse zu vertreiben, sei bislang jedenfalls gescheitert, hatte Bäderbetriebe-Chef Frank Müller der Frankfurter Neuen Presse zur Begründung für den Antrag auf Schießgenehmigung gesagt. Er sprach von der Bejagung als "letztes Mittel".

Möglicherweise dürfen die Nilgänse demnächst auch noch an anderen Orten Frankfurts gejagt werden. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) will weitere Parks und Bäder in der Stadt untersuchen lassen. Die Politikerin hatte sich zunächst gegen die Jagd auf Nilgänse gesträubt, weil das wenig bringe. Allerdings gehe der Schutz der Bevölkerung vor, sagte Heilig nun angesichts der Kotuntersuchungen.

Plage oder heimisch gewordene Art?

Nilgänse gehören wie Waschbären zu den sogenannten Neozoen: Sie haben sich sehr erfolgreich in einem Gebiet ausgebreitet, in dem sie ursprünglich nicht heimisch waren. Die sehr robusten, anpassungsfähigen, lauten und vor allem gegen andere Wasservögel aggressiven Vögel werden nicht nur in städtischen Gebieten von vielen als Plage empfunden. Landwirte klagen über Schäden, die gefräßige Nilgänse auf den Äckern hinterließen.

Natur- und Tierschützer bezweifeln das und wenden sich gegen die Jagd auf die Vögel. Diese seien inzwischen hier heimisch geworden, außerdem verwechselten Jäger andere Gänse leicht mit den Nilgänsen.

Sendung: hessenschau kompakt, 15.08.2017, 22.30 Uhr