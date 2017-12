Schluss mit Kotbergen im Frankfurter Brentanobad: Der Abschuss einiger Nilgänse hat die Tiere dauerhaft vertrieben. Die Stadt ist zufrieden mit der umstrittenen Aktion, die jetzt Nachahmer finden könnte.

Sie sind weg. Von den bis zu 100 Nilgänsen, die sich zuletzt regelmäßig im Frankfurter Brentanobad tummelten und dort haufenweise Kot hinterließen, tauchen nur noch ab und zu drei Paare in der städtischen Einrichtung auf. Sie stellen erst einmal kein Problem dar.

Gänse flüchten vor Menschen

Die Vögel hätten durch den Abschuss einiger ihrer Artgenossen gelernt, dass ihnen auf dem Gelände Gefahr droht, teilten die Bädebetriebe am Freitag mit. Sobald sich ein Mensch nähere, ergriffen sie sofort die Flucht. Auch Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) sprach von einem Erfolg.

Zuvor waren alle Versuche, die Tiere zu verjagen, erfolglos geblieben. Die Stadt hatte deshalb den Abschuss gegen den Widerstand von Tierschützern genehmigt. Denn der Kot der Vögel enthielt Salmonellen. Diese Krankheitserreger können vor allem Kindern und Babys, aber auch älteren Menschen und solchen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich werden.

Überrascht vom eigenen Erfolg

Der beauftragte Jäger Axel Seidemann zeigte sich am Freitag im Gespräch mit hessenschau.de selbst überrascht, wie gut die Abschreckung gewirkt hat. "Das war noch erfolgreicher als, ich gedacht habe", sagte der 42-Jährige. Dabei hätten erste Schüsse in Luft und Boden zunächst gar nichts bewirkt. Erst der Anblick der toten Artgenossen in Verbindung mit den Schüssen habe den Gänsen vermittelt, dass die Situation ernst ist.

Seidemann hatte im September an zwei Tagen insgesamt sechs Gänse erschossen. Dazu hatte sich der Jäger eigens die Kluft der Bademeister angezogen, um die Tiere auf die türkisfarbenen Jacken zu konditionieren. Dies reichte offenbar, um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. "Ich hätte gedacht, man müsste mehr erschießen", sagte Seidemann.

Mit unbekanntem Ziel weitergezogen

Wohin die Gänse gezogen sind, weiß Seidemann nicht. Die ursprünglich in Afrika beheimateten Vögel sind mittlerweile in Deutschland weit verbreitet und bleiben auch im Winter hier. In Frankfurt etwa lassen sie sich gerne am Mainufer nieder.

Die erlegten Vögel hat Seidemann höchstpersönlich selbst verspeist, zumindest ihre Brüste. Den Rest durften sich die Frettchen des Jägers zu Gemüte führen.

Nachbargemeinden zeigen Jagd-Interesse

Wie es weitergeht mit den Gänsen im Brentanobad, muss sich zeigen. "Wir haben die Intensität der Abschreckungsmaßnahmen erst einmal zurückgefahren, aber wir bleiben dran", so der Jagdexperte. "Wenn es notwendig wird, werden wir wieder aktiv."

Auch benachbarte Gemeinden hätten bereits wegen seiner Dienste angefragt, erklärte Seidemann. Konkrete Aufträge gebe es aber noch nicht. Was aus der angekündigten Klage der Tierschutzporganisation Peta gegen ihn wurde, weiß Seidemann nicht. "Da habe ich nie mehr etwas von gehört."