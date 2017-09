Versenkbare Poller wie hier in München könnte es auch bald an Frankfurter Plätzen geben.

Nizza, Berlin, London und zuletzt Barcelona - europäische Städte, in denen Terroristen mit Lastwagen viele Menschen töteten und verletzten. Gegen solche Anschläge will Frankfurt seine großen öffentliche Plätze schützen.

Nach den islamistischen Terroranschlägen im In- und Ausland mit Lastwagen will die Stadt Frankfurt ihre zentralen Plätze besser sichern. Geplant seien versenkbare Poller an mehreren Orten, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Konstablerwache und Römerberg sollen folgen

Als besonders sensibel eingestuft werden demnach die Hauptwache und der Opernplatz in der Innenstadt - für diese Plätze würden nun Sofortmaßnahmen erarbeitet. Konstablerwache und Römerberg sollen in Überlegungen für ein langfristiges Konzept einbezogen werden. Die vier Orte hätten "Bedeutung als Netzknoten für den U- und S-Bahnverkehr", zudem würden sie häufig für Veranstaltungen genutzt.

Polizeipräsident Gerhard Bereswill erklärte, die Situation in der Stadt werde seit Dezember mit Blick auf die Anschläge unter anderem in Nizza, Berlin, London und Barcelona untersucht. "Dass sich dieses traurige Phänomen wiederholen kann, ist leider nicht auszuschließen", wird Bereswill in der Mitteilung zitiert. Konkrete Hinweise für solche Anschläge in Frankfurt lägen aber nicht vor.

Verkehrsdezernent: "Müssen aktiv Vorsorge treffen"

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) erklärte: "Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass in Frankfurt am Main noch nichts passiert ist, sondern müssen aktiv Vorsorge treffen, damit an möglichst vielen Stellen ein terroristisch motiviertes Befahren von Fußgängerzonen mit Fahrzeugen erschwert, bestenfalls verhindert wird."

Sendung: hr-iNFO, 19.09.2017, 19 Uhr