Frankfurt hat den Wildgänsen den Kampf angesagt. Am Montag stellte die Stadt im Ostpark ihr Modellprojekt "Nilgans-Management“ vor. Ziel: Den Tieren soll der Seeblick verstellt werden.

Nilgänse haben sich in den vergangenen Jahren stark verbreitet und hinterlassen ihren Kot überall da, wo auch die Menschen sich erholen wollen: in Parks und in Schwimmbädern. Die Frankfurter kennen das Problem, auch den Ostpark, eine große öffentliche Grünanlage, haben die Grau-Kanada- und Nilgänse für sich vereinnahmt. Über 300 Gänse leben in Spitzenzeiten hier.

Liegewiese mit Seeblick nicht für die Gänse

Ein Zaun, 80 Zentimeter hoch und 450 Meter lang, soll die Tiere nun aufhalten. Aufgestellt am Ufer des Teichs verhindert er, dass die Gänse auf die Wiese gehen, weil ihnen der Zaun den Blick zurück aufs Wasser versperrt. Dann fühlten sich die Tiere irritiert und nicht mehr sicher, denn das Wasser sei für sie Fluchtort bei Gefahr, sagte Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Montag, "es ist ein Versuch."

Aufgestellt wird der Zaun vor der Brutzeit, nach und nach soll er durch natürliche Bepflanzung ersetzt werden. In Bayern berichtet die staatliche Vogelschutzwarte von guten Erfahrungen, die durch eine wissenschaftliche Studie an zwei Badeseen untermauert würden.

Tiere dürfen nicht gefüttert werden

In Frankfurt sollen die Besucher im Park mit Schildern zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass sie die Tiere nicht füttern dürfen. "Die Menschen sind daran schuld, dass wir hier so eine hohe Gänsepopulation haben, egal in welchem Park wir uns befinden", sagte Heilig. Auch am Main könne man immer wieder beobachten, dass die Vögel von Menschen gefüttert würden.

Gänse mit Kopfschuss erledigt

Im zu diesem Zeitpunkt geschlossenen städtischen Brentano-Bad wurden im Herbst testweise einzelne Vögel abgeschossen. Das komme in öffentlichen Grünflächen und Parks aber rechtlich nicht in Frage. "Sie müssen einen aufgesetzten Schuss auf den Kopf der Gans machen", erklärte die Umweltdezernentin. Das sei in einer öffentlichen Parkanlage undenkbar.

5.000 Euro kostet der Sichtschutzzaun, der zunächst für drei Monate testweise aufgestellt wird. Ob er wirklich helfen wird, weiß niemand. Klar ist: Die Gänse werden nicht verschwinden, sondern sich allenfalls weniger störende Orte suchen. Die staatliche Vogelschutzwarte überprüft in den nächsten Monaten den Erfolg in einem Monitoring.