Vier Männer sollen die Besatzung eines Flugzeuges im Landeanflug auf den Frankfurter Flughafen geblendet haben. Sie konnten geschnappt werden.

Gefährliche Laser-Attacken auf ICEs, Autos oder Flugzeuge kommen häufiger vor. Oftmals ist es aber schwierig, die Täter zu ermitteln. Anders im jüngsten Fall am Frankfurter Flughafen: Dort sollen vier Männer am Donnerstagabend die Besatzung eines Flugzeuges im Landeanflug geblendet haben. Als die Crew des Airbus das grüne Licht wahrnahm, funkten sie den Tower an, der daraufhin die Polizei alarmierte. Die ausgerückten Beamten stellten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren in Rüsselsheim.

Drei Männer wollten fliehen

Drei der vier Männer versuchten vergeblich zu fliehen, alle vier wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Ihnen droht nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

In diesem Jahr wurden Piloten am Frankfurter Flughafen bis Ende August neunmal mit Laserpointern geblendet, wie das Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig mitteilte. Wer Piloten mit Laserpointern blendet, dem droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.