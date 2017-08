Hassan Annouri vor zwei Jahren in seinem Café-Bar-Barbershop in Frankfurt

Hassan Annouri vor zwei Jahren in seinem Café-Bar-Barbershop in Frankfurt Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Er ist sozial engagiert, hilft krebskranken Kindern und Obdachlosen. Jetzt ist der Frankfurter Rapper Hassan Annouri angeklagt, einen Mann fast totgeprügelt zu haben. Sein Anwalt sagt, es gebe Beweise für die Unschuld seines Mandanten.

Vor fast genau zwei Jahren wurde ein 38 Jahre alter Mann in der Frankfurter Innenstadt so heftig geprügelt und getreten, dass er beinahe gestorben wäre. Jetzt will die Frankfurter Staatsanwaltschaft den Frankfurter Rap-Musiker und Produzenten Hassan Annouri als einen der Täter vor Gericht bringen.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte am Sonntag dem hr die Anklage wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung, nachdem die Frankfurter Rundschau darüber berichtet hatte.

Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass der 43 Jahre alte Annouri gemeinsam mit einem anderen Täter dem am Boden liegenden Opfer durch Schläge und Tritte schwerste Kopfverletzungen zugefügt hat. Zuvor soll ein Streit in dem Laden eskaliert sein, den der Musiker als Café, Bar und Barbershop in der Frankfurter Innenstadt betrieb. Das Opfer habe vergeblich versucht, wegzulaufen.

Anklage trotz Alibi?

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat das Opfer Annouri zweifelsfrei erkannt.

Der Frankfurter Strafverteidiger Ulrich Endres, der den Musiker vertritt, nannte die Vorwürfe auf hessenschau.de-Anfrage haltlos. Annouris Anwalt warnte vor einer Vorverurteilung. Die Anklage beruhe auf dieser einzigen Aussage, Annouri sei erkannt worden. Er habe bei der zuständigen Strafkammer des Landgerichts Beweisanträge gestellt, die zeigten: "Mein Mandant hat mit der Sache absolut nichts zu tun." Das könnten auch mehrere Zeugen bestätigen.

Annouri selbst hatte der Frankfurter Rundschau gesagt, es müsse sich um eine Verwechslung handeln. Er sei am Tattag gar nicht in dem Laden gewesen, in dem sich der Vorfall laut Anklage ereignete.

Ein Rapper mit Positiv-Schlagzeilen

Der Musiker ist Sohn marokkanischer Einwanderer und wuchs in einer Gegend im Frankfurter Stadtteil Griesheim auf, die in den 80er- und 90er-Jahren als "Frankfurter Bronx" verrufen war. Seinen ersten kommerziellen Erfolg hatte Annouri Anfang der 90er-Jahre unter dem Pseudonym "Fast H" mit einem Techno-Projekt. Später machte er sich als Rapper einen Namen, nicht zuletzt als Produzent für Stars wie Sido.

Anders als andere Kollegen spielt Annouri in der Öffentlichkeit nicht mit einem Image als übler Bursche. Im Gegenteil: Er macht in den vergangenen Jahren mit seinem sozialen Engagement positive Schlagzeilen. Dazu zählten Patenschaften für Jugendfußballer des FSV Frankfurt, Unterstützung für den Verein "Hilfe für krebskranke Kinder" oder die Obdachlosenhilfe "Street Angel".

Als Motiv für seine Hilfsbereitschaft verwies der Rapper in einem früheren Interview mit hessenschau.de auf Erfahrungen im Elternhaus. "Ich bin mit wenig aufgewachsen. Mein Vater musste fünf Kinder durchbringen. Trotzdem hat meine Familie immer wieder gespendet."