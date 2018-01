Ein Autofahrer hat in Frankfurt einen Fußgänger erfasst und ist geflüchtet. Das Opfer wurde bei dem Zusammenstoß in einen Graben geschleudert. Erst am nächsten Morgen entdeckte ein Fahrradfahrer den schwer verletzten Mann.

Bild © picture-alliance/dpa

Mit zahlreichen Knochenbrüchen und starker Unterkühlung kam der 65 Jahre alte Frankfurter schließlich am Donnerstagmorgen ins Krankenhaus. Der Mann war am Mittwochabend gegen 23 Uhr im Stadtteil Seckbach nahe dem Vereinsgelände der Frankfurter Eintracht von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Suche nach 3er-BMW

Weil der Autofahrer nach der Kollision auf dem schmalen Weg "Am Sausee" flüchtete und das schwer verletzte Opfer nicht eigenständig Hilfe rufen konnte, musste der Riederwälder mehr als sechs Stunden an der Unfallstelle ausharren. Erst um 5.30 Uhr entdeckte ein vorbeikommender Radfahrer den in den Graben geschleuderten 65-Jährigen.

Bei dem Unfallwagen soll es sich nach Angaben des Mannes um einen schwarzen 3er-BMW oder ein ähnliches Modell handeln. Das Fahrzeug müsste im vorderen Bereich beschädigt sein. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Sendung: hr4, 12.01.2018, 12 Uhr