Mussten sich Betroffene früher mit ihrer Gehörlosigkeit abfinden, ermöglichen ihnen heute Implantate fast normales Hören. Und die Entwicklungen gehen weiter – einen großen Anteil daran haben die Mediziner am Frankfurter Uni-Klinikum.

Die zehnjährige Jasmin haut in die Saiten. "Drei Chinesen mit dem Kontrabass" trällert sie. Ein Mädchen, das Gitarre spielt und dazu singt - nichts Ungewöhnliches? Doch. Denn Jasmin kam praktisch gehörlos zur Welt. Zwei Cochlea-Hörimplantate, die ihr im Alter von einem und zwei Jahren eingepflanzt wurden, ermöglichen ihr heute ein normales Leben.

Klare Sprache dank Cochlea-Implantaten

Das Smartphone kann jetzt mit dem Hörimplantat gekoppelt werden. Bild © hessenschau.de

"Alles, was Jasmin jemals gehört hat, hat sie über die Implantate gehört", erläutert Prof. Timo Stöver, Direktor der Klinik für HNO-Heilkunde am Uni-Klinikum Frankfurt. Seit 30 Jahren gibt es diese Implantate nun. Anders als herkömmliche Hörgeräte werden sie direkt in die Hörschnecke (lat.: Cochlea) im Innenohr eingepflanzt, wo sie elektrische Impulse an den Hörnerv weitergeben. Das Hören wird so auch bei stark geschädigten oder nicht mehr vorhandenen Haarzellen ermöglicht.

An der Entwicklung hat die Uniklinik bis heute maßgeblichen Anteil. Hier gelang es 1999 weltweit das erste Mal, die Verarbeitung der elektrischen Impulse des Implantats mit dem akustischen natürlichen Restgehör zu kombinieren, erläutert der Professor.

Stöver zählt die Folgen auf, die eine Hörschädigung häufig mit sich bringt: soziale Ausgrenzung, Depressionen, Existenzängste. Häufig sind Gehörlose, wenn sie selbst sprechen, kaum zu verstehen. Wie sollen sie auch wissen, wie sie oder andere klingen?

Patientin: "Rückkehr ins Leben"

Jasmins Aussprache dagegen ist glasklar und von der anderer Kinder nicht zu unterscheiden. Mittlerweile besucht sie eine Gymnasium, eine Regelschule. "Beim letzten Zeugnis war ich die Drittbeste in meiner Klasse", sagt sie stolz.

Auch für Ilse Schäfer war der Wiedererhalt ihres Gehörs ein Neuanfang. "Ich konnte es nicht glauben", schwärmt die 88-Jährige, "es war meine Rückkehr ins Leben". Als sie ihr Gehör vor 15 Jahren allmählich verlor, zog sie sich immer weiter zurück. Mithilfe der Implantate konnte sie am gesellschaftlichen Leben wieder teilhaben. "Ich bin einfach dankbar, es ist ein Geschenk."

Keine Altersgrenze

Dieses Geschenk hat seinen Preis. Auf 40.000 Euro beziffert Stöver die Gesamtkosten pro Ohr - inklusive Operation, Steuergerät und der sich über Wochen erstreckenden Reha-Maßnahmen. Eine Altersgrenze gibt es in Deutschland nicht. Der älteste Patient, der ein Implantat erhielt, war Stövers Angaben zufolge 97 Jahre alt, der jüngste sechs Monate. Die Krankenkasse übernimmt bei entsprechender Indikation die Kosten.

Jetzt auch mit Bluetooth

Seit den ersten Cochlea-Implantaten wird kontinuierlich an der Weiterentwicklung gearbeitet. Die Prozessoren werden immer kleiner. Die kleinsten besitzen heute etwa die Größe einer Garagenfernbedienung und sind am Kopf kaum noch zu sehen. Fortschritte werden auch in der Rehabilitation erzielt, wie Uwe Baumann, Professor für Audiologie am Klinikum, erläutert. Dauerte es früher Wochen, ehe man nach der Operation hören konnte, stellt sich der Effekt heute schon nach wenigen Tagen ein.

Die jüngste Neuerung soll ab November verfügbar sein. Dann lassen sich die Steuergeräte über Bluetooth auch mit dem Smartphone koppeln. Das Signal des Telefons wird so direkt an das Implantat übermittelt und macht Betroffenen das Telefonieren viel leichter. Baumann spricht vom "barrierefreien Telefonieren".

Für Jazz reicht es

Mit dem natürlichen Hören, das tausende Hörnerven ermöglichen, sei die Technologie allerdings auch heute noch nicht vergleichbar, räumt Stöver ein. Ilse Schäfer, die früher gerne klassische Musik hörte, muss deshalb auf diesen Genuss verzichten. Dazu leitet das Gerät die aufgenommenen Frequenzen nicht differenziert genug weiter. Ein Trost bleibt der 88-Jährigen aber: "Jazz geht noch."