Neun Tonnen schwer und 124 Jahre alt: Der Baum für den diesjährigen Frankfurter Weihnachtsmarkt ist auf dem Römerberg aufgestellt worden. Beim Transport durch die Stadt blieb die 33 Meter lange Fichte auch mal stecken.

Fast planmäßig um 13.30 Uhr hat der Baum für den Frankfurter Weihnachtsmarkt nach einer kleinen Odyssee durch die Stadt sein Ziel erreicht. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nahm das 33 Meter hohe Prachtstück wie schon im Vorjahr persönlich in Empfang.

"Er scheint ganz zu sein. Das ist die eigentliche Sensation", freute sich Feldmann über die neun Tonnen schwere und 124 Jahre alte Rotfichte aus dem Sauerland. "Das ist der aller-, aller-, allerschönste Baum, natürlich", so Feldmann.

Der Baum wurde am Dienstag von Norden kommend quer die Stadt bis zum Römerberg manövriert. Beim Transport kamen Erinnerungen ans vergangene Jahr hoch, als der Transporter beim Abbiegen auf den Paulsplatz steckengeblieben war. Auch diesmal mussten die Verantwortlichen an zwei neuralgischen Punkten die Luft anhalten.

Baum bleibt beim Abbiegen stecken

Die Route führte zunächst über die Friedberger Landstraße und Kurt-Schuhmacher-Straße bis zur Battonstraße, wo der Transporter in Richtung Berliner Straße weiterfuhr. Um die Kurve zu kriegen, musste der Laster zuvor in die Battonstraße zurücksetzen. Für den Fahrer eine Millimeterarbeit, die er aber meistern konnte. Weiter ging es nun rückwärts in Richtung Römberg.

Vor dem Ziel wurde es aber beim Abbiegen auf den Paulsplatz noch mal knapp, auch hier brauchte der Fahrer starke Nerven: Diesmal blieben Äste der Rotfichte an einer Verkehrsampel hängen. Mit Hilfe von Einsatzkräften konnte der Baum schließlich befreit und an seinen Bestimmungsort gebracht werden.

Der Weihnachtsbaum ist auf dem Römerberg in Frankfurt angekommen. Bei der Einfaht auf den Paulsplatz blieb der Transport stecken. Bild © Katrin Kimpel (hr)

Schönheitskorrekturen

Feuerwehrleute stellten die Rotfichte auf dem Römerberg am Nachmittag auf. Damit sich die für den Transport zusammengebundenen Zweige aushängen können, bleibt der Baum einige Tage ungeschmückt. In dieser Zeit sollen die unteren Äste abgeschnitten werden, um zu verhindern, dass jemand auf den Baum klettern kann. Mit den Ästen sollen kahle Stellen oben am Baum geschlossen werden. Erst danach soll er weihnachtlich dekoriert werden.

Wenn am 27. November der Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet wird, soll der Baum in vollem Glanz erstrahlen. Mit seinen 33 Metern ist der Baum in etwa so lang wie sein Vorjahresmodell. Damit hat Frankfurt erneut Chancen, wieder den größten echten Weihnachtsbaum Deutschlands zu haben.

Geschenk aus dem Sauerland

Geschlagen wurde der Baum in der Nähe von Schmallenberg (Nordrhein-Westfalen) im Sauerland. Jedes Jahr werden im dortigen "Weihnachtsbaumland" rund 36 Millionen Bäume geschlagen. In diesem Jahr auch eines davon als Geschenk für den Frankfurter Weihnachtsmarkt.

Der angereiste Bürgermeister von Schmallenberg, Bernhard Halbe, betonte, das sei ein "schöner Abschluss für ein langes Baumleben". Im nächsten Jahr werde Frankfurt einen Baum aus Schlüchtern (Main-Kinzig) bekommen, kündigte OB Feldmann an.