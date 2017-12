Tödlicher Angriff in der Hanauer Altstadt: Ein Mann soll seine 52 Jahre alte Frau niedergestochen haben. Zeugen hatten zuvor einen Streit des Ehepaars beobachtet. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem "Gewaltausbruch".

Die Spurensicherung am Tatort in Hanau Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Beziehungstreit führte offenbar zum Tod einer 52-Jährigen in Hanau. Wie Oberstaatsanwalt Dominik Mies hessenschau.de am Donnerstag sagte, soll ihr 57 Jahre alter Ehemann die Frau am Vorabend mit einem dolchartigen Messer niedergestochen haben. Zeugen hatten am Mittwoch gegen 18.30 Uhr beobachtet, wie das Opfer und der mutmaßliche Täter im Bereich des Altstädter Marktes in Streit gerieten.

"Es handelt sich um einen ganz erheblichen Gewaltausbruch", berichtete der Sprecher der ermittelnden Staatsanwaltschaft Hanau. Der Beschuldigte soll mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge auf sein Opfer eingestochen haben. Die 52-Jährige erlitt demnach massive Verletzungen, an denen sie wenige Stunden später im Krankenhaus starb. "Wir gehen von einer Beziehungstat aus", so Mies.

Der Ehemann wurde noch am Abend vorläufig festgenommen, er sollte im Laufe des Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt werden.

