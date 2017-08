In diesem Reihenhaus in Sossenheim wurde die Leiche der Frau gefunden.

Er schlug seine Frau sieben Mal mit dem Beil, erwürgte sie und stürzte sich anschließend von einem Kaufhausdach auf der Frankfurter Zeil. Für seine Tat muss der 48-Jährige wegen Totschlags sieben Jahre ins Gefängnis.

Die Anklage hatte noch auf Mord gelautet, das Frankfurter Landgericht entschied am Mittwoch anders: Wegen Totschlags muss ein 48-Jähriger nun für sieben Jahre in Haft.

Der Mann hatte im Oktober 2016 in Frankfurt-Sossenheim seiner 39 Jahre alten Ehefrau mit einem Beil sieben Mal auf den Kopf geschlagen. Dann erwürgte er sie. Wenige Stunden nach der Tat sprang der Mann vom Dach eines Kaufhauses an der Frankfurter Zeil 20 Meter in die Tiefe. Er überlebte den Sturz schwer verletzt.

Richter: Tat im Affekt

Der Angeklagte hatte im Prozess erklärt, dass seine Frau ihn im Streit um das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder provoziert habe. Die Kinder schliefen zum Tatzeitpunkt in der Wohnung. Noch nachdem er die Frau getötet hatte, brachte er die Kinder in die Schule und in den Kindergarten.

Nach Überzeugung der Richter ist die Tat im Affekt passiert, dadurch ist der Mann vermindert schuldfähig. Der 48-Jährige habe nicht aus Hass und Rache gehandelt, sondern die Bluttat aus Enttäuschung und Verzweiflung begangen. Ein psychiatrischer Gutachter hatte den Angeklagten zudem für vermindert steuerungsfähig erklärt. Er leide an Depressionen.

Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafe gefordert

Allerdings hatte der Mann schon vor der Tat einen Abschiedsbrief verfasst und sich in Notizen damit auseinandergesetzt, seine Frau zu töten.

Auch die Staatsanwaltschaft war im Plädoyer vom Mordvorwurf abgerückt, hatte allerdings ein deutlich höheres Strafmaß beantragt: zehneinhalb Jahre Haft. Ob Revision beantragt wird, war am Mittwoch noch unklar.

