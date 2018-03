Frau mit Diesel übergossen: Ex-Mann muss drei Jahre in Haft

Erst würgte er seine Ex-Frau, dann übergoss er sie mit Diesel. Dafür ist ein 69-Jähriger vom Landgericht Frankfurt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Eines konnte ihm die Anklage allerdings nicht nachweisen.

Weil er seine Ex-Frau angegriffen, gewürgt und schließlich mit Dieselkraftstoff übergossen hat, muss ein 69 Jahre alter Mann für drei Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Frankfurt verurteilte den Südkoreaner am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung.

Opfer schrie, als es übergossen wurde

Der Angeklagte hatte die Frau zwei Mal an ihrem Arbeitsplatz in einem Asia-Shop in Eschborn (Main-Taunus) aufgesucht, Geld von ihr gefordert und bedroht. Im Dezember 2016 wurde er zunächst handgreiflich und würgte sein Opfer. Bei seinem zweiten Besuch im Juni 2017 nahm er dann eine halbvolle Flasche mit Diesel und goss es über die schreiende Frau.

Entzündet wurde der Kraftstoff allerdings nicht. Vor Gericht erklärte der geständige Mann, er habe seine Ex-Frau nur erschrecken wollen. Es konnte ihm auch nicht nachgewiesen werden, dass er ein Feuerzeug bei sich hatte.

Wegen Geldnot "ausgerastet"

Seit der zweiten Attacke saß der 69-Jährige in Untersuchungshaft. Laut Anklage hätte er seine Ex-Frau wegen einer früher verhängten Kontaktsperre gar nicht erst aufsuchen dürfen.

Seine Taten begründete er mit schierer Verzweiflung über seine aussichtslose finanzielle Lage. Wegen Schulden, die er als Gastronom gemacht habe, seien diverse Immobilien von der Frau auf den Sohn übertragen worden, hatte er im Lauf des Prozesses erklärt. Dadurch habe er völlig mittellos dagestanden. "Ich war am Ende, ich bin ausgerastet."

Strafmildernd wertete das Gericht, dass der Angeklagte bislang nicht strafrechtlich aufgefallen war.