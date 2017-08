Zwei Tage nach dem Absturz einer Propellermaschine auf einem Flugplatzfest in Eschwege ist eine Insassin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau hatte als Gast an einem Rundflug teilgenommen.

Eine 64 Jahre alte Frau hat den Absturz eines Kleinflugzeugs bei Eschwege nicht überlebt. Zwei Tage, nachdem die Propellermaschine im Rahmen eines Flugplatzfests verunglückte, starb die Passagierin in der Nacht zum Dienstag in einem Göttinger Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei mit.

Die Frau aus der Gemeinde Wehretal (Werra-Meißner) hatte als Gast an dem Rundflug teilgenommen, als der Pilot beim Landeanflug wegen einer starken Windböe mit der Maschine in Turbulenzen geraten war. In geringer Höhe blieb das Flugzeug an einem Hindernis hängen und stürzte an einem Waldrand ab.

Gutachten zur Absturzursache

Der Pilot und zwei weitere Fluggäste, darunter ein dreijähriges Kind, wurden ebenfalls schwer verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr. Ein Sachverständiger untersuchte die Absturzstelle, mit einem Ergebnis ist aber erst in den kommenden Wochen zu rechnen. Von dem Ergebnis des Gutachtens hängt ab, ob gegen den Piloten wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt wird.

Die Veranstaltung war nach dem Unfall abgebrochen worden. Mehrere hundert Menschen waren zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Gelände. Sie waren durch das abstürzende Flugzeug jedoch nicht in Gefahr gewesen.