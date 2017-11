Schwerer Unfall bei Liederbach am Taunus: Eine Frau ist mit ihrem Ferrari auf eine Leitplanke gefahren und gegen einen Baum geschleudert worden. Sie wurde lebend aus dem völlig zerstörten Wagen geborgen.

Eine Frau aus Königstein wurde am Dienstagmittagbei einem Unfall nahe Liederbach am Taunus schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war sie gegen 12 Uhr mit einem Ferrari auf der Bundesstraße 8 in Richtung A66 unterwegs. Dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Absenkung der Leitplanke und wurde gegen einen Baum geschleudert. Der Grund dafür ist unklar, die Strecke ist an der Stelle gerade.

Der Sportwagen wurde in mehrere Teile zerrissen, die Frau darin eingeklemmt. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte, die die bewusstlose Frau aus dem Wrack herausschnitten und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus brachten. Seither ist über ihren Gesundheitszustand nichts bekannt.

Hund überlebt Unfall nicht

Ebenfalls im Auto befand sich ein Hund - er überlebte den Unfall nicht. Der Ferrari wurde total zerstört, der Sachschaden liegt schätzungsweise bei über 200.000 Euro. Die Bundesstraße war auch noch Stunden nach dem Unfall ab der Anschlussstelle Hornau in Richtung A66 voll gesperrt.