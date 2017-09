Nachts in Wiesbaden

Etwas zu wehrhaft hat eine Frau in Wiesbaden ihr Auto verteidigt. Dass sie mit einem ihrer Stöckelschuhe auf ihren Saufkumpan einschlug, rief die Polizei auf den Plan. Die konnte die Frau leicht identifizieren.

Die Zechtour einer 37 Jahre alten Frau und eines 20 Jahre älteren Mannes in der Nacht zum Samstag in Wiesbaden hat ein unharmonisches Ende genommen. Nach dem letzten von zahlreichen gemeinsamen Getränken bat er sie, ihn nach Hause zu fahren. Sie weigerte sich. Er drohte sodann, die Reifen ihres Autos zu zerstechen, und holte ein Messer hervor. Daraufhin rastete sie aus, wie die Polizei in ihrem Bericht notierte.

Drei Zeugen verhinderten Schlimmeres

Die Frau zog einen ihrer Stöckelschuhe aus und schlug damit auf den Kopf des Mannes. Als der 57-Jährige zu Boden gegangen war, trat sie ihn mehrmals mit dem Fuß gegen den Kopf. Drei junge Männer beobachteten dies und verhinderten laut Polizei Schlimmeres: Erstens, indem sie die beiden Kontrahenten trennten, zweitens, indem einer von ihnen Stöckelschuh und Messer über den Zaun einer angrenzenden Baustelle warf, und drittens, indem sie die Polizei verständigten.

Die Frau ging indes auf einem Stöckelschuh in eine nahegelegene Kneipe - wohl, um sich weiter zu zerstreuen. Dem kam aber die alarmierte Polizei zuvor. Beamte fanden die 37-Jährige in dem Lokal und konnten sie leicht identifizieren: Sie trug neben einem auffälligen roten Kleid nur noch einen Schuh.

Der 57-Jährige wurde ambulant behandelt. Sein Messer kassierte die Polizei. Die Frau im roten Kleid musste mit auf die Wache. Ihr wurde Blut abgenommen, außerdem behielten die Beamten ihre Stöckelschuhe. Immerhin: Die Reifen an ihrem Auto blieben unbeschädigt.