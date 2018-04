Frau tot in Frankfurter Wohnung gefunden

Eine 36 Jahre alte Frau ist in Frankfurt vermutlich getötet worden. Ein 26-Jähriger meldete den Tod der Frau - und verwickelte sich bei der Polizei in Widersprüche. Der Mann wurde festgenommen.

Im Frankfurter Stadtteil Zeilsheim ist eine Frau offenbar Opfer einer Gewalttat geworden. Ein 26 Jahre alter Mann hatte die Tote dem Rettungsdienst gemeldet, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und nahmen den 26-Jährigen fest. Er hatte sich in seinen Aussagen in Widersprüche verwickelt. Im Halsbereich der Toten wurden den Angaben zufolge Spuren einer Strangulation festgestellt.

Am Sonntag noch gemeinsam Drogen konsumiert

Nach Angaben des wohnsitzlosen Tatverdächtigen sei er schon seit Sonntagnachmittag mit der 36-Jährigen zusammen in der Wohnung gewesen. Gemeinsam hätten sie Alkohol und Drogen konsumiert, teilte die Polizei mit. Am Montagmorgen habe er die 36-Jährige vermisst und schließlich reglos im Bad aufgefunden. Daraufhin alarmierte er den Rettungsdienst.

"Er hat uns verschiedene Geschichten erzählt, was die Zeit über passiert ist", sagte ein Polizeisprecher. Er soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

