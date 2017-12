Frau und Hund sterben an Bahnübergang in Kassel

Von Lok erfasst Frau und Hund sterben an Bahnübergang in Kassel

Tödliches Ende eines Spaziergangs mit Hund in Kassel: Eine Frau ist mit ihrem Tier von einer Lokomotive erfasst worden, beide erlitten tödliche Verletzungen. Der Lokführer merkte von dem Unfall zunächst nichts.

Unbeschrankter Bahnübergang (Archivbild) Bild © hr

An einem Bahnübergang für Fußgänger in Kassel-Oberzwehren ist es am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr zu dem tödlichen Zusammenstoß gekommen. Eine Fußgängerin, die mit ihrem Hund zuvor in einem Naherholungsgebiet unterwegs war, wurde von einer Lokomotive erfasst, die stadteinwärts unterwegs war.

Die Frau und ihr Hund wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Lokführer den Unfall nicht bemerkt, teilte die Polizei mit. Er war erst später darüber informiert worden. Die Bahn war nicht auf einer häufig befahrenen Strecke, sondern auf einem Betriebsgleis unterwegs.

Zur Identität der Frau machte die Polizei noch keine Angaben. Der genaue Unfallhergang ist ebenfalls noch unklar. Ein Gutachter ist zur Rekonstruktion des Geschehens hinzugezogen worden. Die Polizei sucht zudem Zeugen, die Hinweise geben können.