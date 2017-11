Eine der Attraktionen des Friedberger Krokodilzoos war der direkte Kontakt zwischen Tier und Mensch. Besucher konnten sogar mit Krokodilen schwimmen. Den Behörden ging das zu weit. Doch der Zoo-Betreiber gibt sich nicht geschlagen.

Der Krokodilzoo Friedberg wehrt sich weiterhin gegen neue Sicherheitsauflagen, die den direkten Kontakt zwischen Besuchern und Tieren zunächst untersagen. Gegen den Beschluss des Regierungspräsidiums Darmstadt, der unter anderem die Aufstellung von Absperrgittern verlangt, hat der Betreiber Berufung eingelegt, nachdem er mit einem Eilantrag gescheitert war. Bis zum Ende des Verfahrens muss der Zoo die Auflagen umsetzen.

Krokodile nicht nur aus nächster Nähe sehen und beobachten, sondern sie auch "begreifen", füttern oder sogar mit ihnen schwimmen. Seit dem Jahr 2001 ist das eine der Hauptattraktionen im Friedberger Krokodilzoo.

Rene Renz hat den Zoo eröffnet. Nicht nur um die Reptilien den Menschen näher zu bringen, sondern vor allem auch um das Image der Alligatoren "ins rechte Licht zu rücken", wie es auf der Internetseite des Zoos heißt.

Kindergeburtstage, Frühstück und Schwimmen mit Alligatoren

Attraktion der Farm: Einmal einen Alligator auf den Arm nehmen (Archiv) Bild © picture-alliance/dpa

Kindergeburtstage mit Alligator-Erinnerungsfoto, Frühstücksbuffet in der Dschungel-Halle oder das Schwimmen mit den Krokodilen - bisher waren all diese direkten Kontakte mit den Alligatoren, die der Zoo online unter dem Titel "Dschungel-Party" bewirbt, ohne besondere Auflagen möglich.

Seit dem 25. August 2017 ist das jedoch anders. An diesem Tag verfügte die Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Darmstadt, dass Bereiche ohne durchgehende Barrieren zwischen Reptilien und Besuchern tabu sind - es sei denn, volljährige Gäste stimmen zu, die Anlage trotz möglicher Gefahren betreten zu wollen. In diesem Fall müssten die Besucher aber explizit über diese Gefahren aufgeklärt werden. Das sei - so die Naturschutzbehörde - so im Bundesnaturschutzgesetz festgeschrieben.

Richter: Wildlebende Tiere dürfen nicht frei herumlaufen

Gegen diese Entscheidung hatten sich die Betreiber des Krokodilzoos mit einem Eilantrag gewehrt. Die Begründung: Bisher sei noch nichts passiert und die Tiere seien zahm. Dieser Ansicht folgten die Richter des Verwaltungsgerichtes Gießen am Donnerstag in ihrer Entscheidung über den Eilantrag zwar auch. Trotzdem entschieden sie, dass "gefährliche Tiere wildlebender Art" wie Alligatoren vor Besuchern laut Gesetz nicht frei herumlaufen dürfen - egal, ob sie möglicherweise zahm sind.