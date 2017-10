zum Artikel Überraschte Beifahrerin filmt Rotte : "Krass!" - 18 Wildschweine rasen vor Auto über Landstraße

Ehringshausen: So etwas habe sie noch nie gesehen: Eine Beifahrerin in Mittelhessen hat aus einem Auto gefilmt, wie 18 Wildschweine vor ihr über eine Landstraße rennen. Tiere im Straßenverkehr sind in dieser Jahreszeit keine Seltenheit, warnt der ADAC. [mehr]