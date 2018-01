Bei einer bundesweiten Razzia gegen die italienische Mafia sind auch in Hessen fünf Verdächtige festgenommen worden. Den Männern aus dem Schwalm-Eder-Kreis werden unter anderem Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen.

Bei einer Großrazzia am frühen Dienstagmorgen in Italien und Deutschland ist der Polizei offenbar ein Schlag gegen die Mafia gelungen. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden wurden bei der Aktion in mehreren deutschen Bundesländern insgesamt elf Menschen festgenommen.

Fünf Verdächtige im Alter von 38 bis 61 Jahren seien im Schwalm-Eder-Kreis gefasst worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Kassel mit. Nähere Angaben machte er nicht. Die Männer stehen im Verdacht, als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung schwere Straftaten wie Erpressung und Geldwäsche begangen zu haben.

Aktion gegen 'Ndrangheta-Clan

In Italien gab es nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa 169 Festnahmen, darunter drei Bürgermeister aus Kalabrien. Die Aktion richtete sich gegen einen großen Clan der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta. Der Clan sei zerschlagen worden, berichtete die italienische Polizei.

Die 'Ndrangheta gilt derzeit als die erfolgreichste und gefährlichste Mafia-Organisation Italiens. Sie macht jährlich einen Umsatz von mehreren dutzend Milliarden Euro und ist für zahlreiche Todesopfer verantwortlich. Bei der Razzia wurden in Italien insgesamt Vermögensgegenstände im Wert von 50 Millionen Euro beschlagnahmt.

Wie eine "kriminelle Holding" organisiert

Der Clan aus der kalabrischen Gemeinde Cirò in Süditalien hat laut BKA als übergeordnete Gruppierung großen Einfluss über die benachbarten Regionen hinaus. Den Mitgliedern der Familien Farao und Marincola wird demnach unter anderem versuchter Mord, Verstoß gegen das Waffengesetz und illegaler Autohandel vorgeworfen.

Die Ermittlungen hätten außerdem ergeben, dass die Festgenommenen in verschiedenen Wirtschafts- und Unternehmensbereichen in Italien sowie in anderen Ländern mitmischten und sich wie eine "kriminelle Holding" organisierten, um Geschäfte in Millionenhöhe zu betreiben, hieß es bei der Nachrichtenagentur Ansa. Der Clan hat offenbar auch immer wieder lukrative Bauaufträge an Land gezogen. Die Gewinne aus den Geschäften seien auch in Norditalien und Deutschland investiert worden.

Besonders betroffen seien Firmen aus der Wein- und Nahrungsmittelbranche, der Abfallentsorgung sowie Bestattungsunternehmen. Zudem würden einige Beamte der Korruption beschuldigt, teilte die Agentur weiter mit. Unklar blieb zunächst, ob dies nur für Italien oder auch für Deutschland gilt.