Bei einem Unfall auf der A3 in Bayern wurde eine fünfköpfige Familie aus Hessen schwer verletzt.

Bild © Feuerwehr Barbing

Hessische Familie verunglückt in Bayern

Eine fünfköpfige Familie aus dem Lahn-Dill Kreis ist bei einem Verkehrsunfall in Bayern schwer verletzt worden. Zwei Kleinkinder schweben in Lebensgefahr. Ein Ersthelfer konnte eines von ihnen aus dem Wrack befreien.

Eine fünfköpfige Familie aus Hüttenberg (Lahn-Dill) ist am frühen Montagmorgen auf der A3 in Bayern schwer verunglückt. Laut Polizei verlor der 37-jährige Familienvater offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und kam bei der Abfahrt Rosenhof nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen überschlug sich der vollbesetzte Wagen und landete an einem Baum.

Alle Insassen wurden schwer verletzt, die beiden ein und drei Jahre alten Kinder schweben in Lebensgefahr. Im Auto waren auch die 22 Jahre alte Ehefrau des Fahrers sowie seine 60 Jahre alte Mutter. Nach Angaben der Polizei war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Ein Ersthelfer konnte eines der Kinder aus dem Wrack befreien, die Feuerwehr musste das Dach des Autos bei der Bergung abschneiden.

Sendung: YouFM, 25.12.2017, 16 Uhr