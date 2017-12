Der Westring bei Fulda ist nach einem schweren Unfall an einer Brücke wieder befahrbar. Ein Lkw war mit seinem Kranaufbau hängen geblieben. Die Brücke musste abgerissen werden.

Seit 23:15 Uhr gilt auf dem stark befahrenen Westring wieder freie Fahrt. Die Vollsperrung zwischen den Abfahrten Haimbach und Rodges wurde aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Die stark beschädigte Brücke, die hauptsächlich landwirtschaftlichen Zwecken dient, musste abgerissen werden.

Der Schaden an der Brücke belaufe sich auf schätzungsweise 150.000 Euro, berichtete die Polizei weiter. Der Schaden an dem Lastwagen und dem Kranaufbau liege bei etwa 20.000 Euro.

Ein Lkw-Fahrer war am Montagnachmittag mit seinem Kranaufbau an der Brücke hängen geblieben. Verletzt wurde niemand. Brückenteile fielen auf die Fahrbahn, die Straße wurde daraufhin in beide Richtungen gesperrt. Ursprünglich war die Polizei davon ausgegangen, dass der Abriss kurz vor Weihnachten mehrere Tagen dauern könnte.

Eigentlich hätte der Lkw durchpassen müssen

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach Angaben eines Polizeisprechers nicht klar. Fest steht, dass die Brücke mehr als vier Meter über der Straße verlief und der Lkw daher eigentlich hätte problemlos durchpassen müssen, wenn der Kranaufbau ordentlich eingefahren gewesen wäre. Ob ein Fehlverhalten des Fahrers oder ein technischer Defekt vorlag, konnte der Beamte nicht sagen.

Sendung: hr-iNFO, 19.12.2017, 8.00 Uhr