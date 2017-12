Gefängnis in Weiterstadt

Gefängnis in Weiterstadt Bild © picture-alliance/dpa

Bisher arbeitete die Zentrale zur Überwachung von Fußfesselträgern von Bad Vilbel aus. Jetzt zieht sie aus Angst vor einem Terroranschlag nach Weiterstadt ins Hochsicherheitsgefängnis.

Die Fußfesselzentrale in Bad Vilbel (Wetterau) überwacht bisher die aus der Haft entlassenen Gewalt- oder Sexualstraftäter. Jetzt kommen ausreisepflichtige extremistische Gefährder hinzu. Aus Sorge vor Terroranschlägen soll die Zentrale darum ab Januar vom Hochsicherheitsgefängnis in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) aus arbeiten.

"Jünger, extremisstischer, aggressiver"

"Die Personen, die aufgrund der neuen Gesetze überwacht werden, sind jünger, extremistischer und aggressiver. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die Überwachungszentrale selbst zum Ziel eines Anschlages wird", erklärte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am Donnerstag den Umzug.

Höchste Sicherheitsstufe in Weiterstadt

Die Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt ist ein Gefängnis der höchsten Sicherheitsstufe – es ist sicherer und größer als in Bad Vilbel. Mit dem Umzug sollen nicht nur die 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt werden, sondern auch die Anwohner von Bad Vilbel.

Die sogenannte „Gemeinsame Überwachungsstelle der Länder“ (GÜL) in Bad Vilbel überwacht deutschlandweit 95 Menschen, die eine elektronische Fußfessel tragen. In Hessen sind es zwölf Menschen, die hauptsächlich schwere Gewalt- oder Sexualstraftäter sind. In den Zahlen sind die extrimistischen Gefährder noch nicht eingerechnet.

Sendung: hr-iNFO, 21.12.2017, 13.00 Uhr