Fußgängerin stirbt bei Unfall in Nauheim

Eine Fußgängerin ist im südhessischen Nauheim von einem Auto überfahren und getötet worden. Sie hatte die Straße überqueren wollen.

Bei einem Unfall in Nauheim (Groß-Gerau) ist am Samstagnachmittag eine 74 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die Fußgängerin hatte nach Polizeiangaben eine Straße überqueren wollen. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst.

Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle starb. Der genaue Unfallhergang war am Samstag noch unklar. Die Polizei hat Ermittungen eingeleitet und sucht mögliche Zeugen.

Fahrer erlitt Schock

An der Unfallstelle in der Königstädter Straße in Höhe des Friedhofs gibt es keine Ampel und keinen Fußgängerüberweg, wie ein Sprecher hessenschau.de sagte. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen der Getöteten. Der Fahrer des Autos erlitt einen Schock.