In einem Wald nahe dem südhessischen Viernheim lag eine Tasche mit Knochen. Nun steht fest: Es sind die Überreste eines Säuglings.

Ein Pilzsammler hatte am Wochenende in dem Waldstück bei Viernheim (Bergstraße) den grausigen Fund gemacht: eine verdächtige Tasche mit offenbar menschlichen Knochen darin. Erste rechtsmedizinische Untersuchungen bestätigten die Vermutungen der Ermittler. Bei dem Fund handelt es sich um die sterblichen Überreste eines Säuglings, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Der Fall wirft allerdings noch viele Fragen auf. So konnten die Beamten noch keine Angaben zum Geschlecht, zur Todesursache sowie der Frage machen, wie lange die Knochen schon in der Tasche lagen. Die weiteren Untersuchungen hierzu dauern demzufolge noch an. "Die Ermittlungen des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim zu den Hintergründen des Falls laufen derzeit auf Hochtouren", so die Polizei.