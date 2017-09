zum Artikel Großfahndung nach Tätern : Unbekannte sprengen Geldautomat in Nauheim

Nauheim: Am frühen Mittwochmorgen haben bislang unbekannte Täter offenbar einen Sprengsatz an einen Geldautomaten in Nauheim gezündet - jedoch ohne den erhofften Effekt. Sie flüchteten ohne Beute. [mehr]