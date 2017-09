Terminal 1 am Flughafen Frankfurt (Archivbild).

Terminal 1 am Flughafen Frankfurt (Archivbild). Bild © Imago

Geistig verwirrter Mann löst Sprengstoffalarm am Flughafen aus

Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen 37 Jahre alten Mann aus Offenbach festgenommen. Der Mann hatte mit Sprengstoff gedroht. Er war schon zuvor wegen ähnlicher Delikte aufgefallen.

Ein 37-Jähriger hat am Samstagabend für eine knapp zweistündige Sperrung von Teilen des Terminals 1 am Frankfurter Flughafen gesorgt. Nach Angaben der Bundespolizei hatte sich der Offenbacher mit einem Taxi vorfahren lassen. Weil der Taxifahrer "Verhaltensauffälligkeiten" festgestellt habe, habe er die Beamten benachrichtigt.

Der Polizei gegenüber gab der 37-Jährige an, dass sich Sprengstoff in seinem Gepäck befinde. Er wurde daraufhin festgenommen und der Bereich weiträumig abgesperrt. Experten sprengten einen seiner drei Koffer mit einem Wassergewehr. Bei der Untersuchung wurde kein Sprengstoff gefunden, der Mann hatte unter anderem Computerteile und eine Gasflasche bei sich, wie es in einer Mitteilung hieß.

Den Beamten zufolge war der Festgenomme, der wegen eines Fahrerfluchtdelikts zur Fahndung ausgeschrieben war, in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Aktionen aufgefallen. Er sollte noch in der Nacht in eine psychiatrische Klinik überwiesen werden.

Terminal teils abgesperrt

Zur Sicherheit hatten die Polizisten den betroffenen Bereich im Terminal weiträumig abgesperrt. Das hatte auch einen Teil der Zufahrtsstraße zur Abflugebene des Terminals betroffen. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei kam es zu kleineren Beeinträchtigungen des Zufahrtsverkehrs, jedoch keinen Verzögerungen im Flugverkehr.

